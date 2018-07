Παναθηναϊκός – Τζέιμς: «Στην Αρμάνι λόγω… Καλάθη! Ήθελα να γίνω ηγέτης» – video

Για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του μίλησε ο Μάικ Τζέιμς και αφού τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός τον τοποθέτησε ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες της Ευρώπης, εξήγησε την επιλογή του να υπογράψει στην Αρμάνι Μιλάνο.

Στο τρίτο μέρος της συνέντευξής του στο επίσημο κανάλι της ιταλικής ομάδας, ο Αμερικανός γκαρντ, υπέδειξε τους Νικ Καλάθη, Τζέιμς Γκιστ και Κρις Σίνγκλετον ως ηγέτες του Τριφυλλιού και τόνισε την επιθυμία του να αναλάβει και ο ίδιος αντίστοιχο ρόλο στη νέα του ομάδα.

«Μου άρεσε η ιδέα να έρθω εδώ. Ήθελα να παραμείνω στην Euroleague, θεωρώ πως η διετία που πέρασα στον Παναθηναϊκό, μία καλή ομάδα με μεγάλες προσδοκίες, με τοποθέτησε ανάμεσα στους καλύτερους παίκτες της Ευρώπης».

Για τον Παναθηναϊκό: «Ήθελα την ευκαιρία να αγωνιστώ σε μία ομάδα όπου θα ήμουν το κεντρικό σημείο, ο ηγέτης, αυτός που θα βγει μπροστά στα δύσκολα. Στον Παναθηναϊκό υπήρχαν παίκτες όπως ο Καλάθης, ο Σίνγκλετον και ο Γκιστ. Εδώ θέλω να δω πόσο μακριά μπορώ να οδηγήσω την ομάδα, έχοντας τις περισσότερες ευθύνες».

Για την κακή πορεία της Αρμάνι τα τελευταία χρόνια: «Πιστεύω πως η νίκη είναι θέμα νοοτροπίας. Η Αρμάνι είχε καλή ομάδα τα τελευταία χρόνια, με ταλαντούχους παίκτες υψηλού επιπέδου. Η χημεία ήταν ένα ζήτημα, αλλά το βασικό είναι η νοοτροπία. Υπάρχουν μερικά παιχνίδια που απλά απαγορεύεται να χάσεις. Στον Παναθηναϊκό ξέραμε ότι υπήρχαν παιχνίδια που δεν πρέπει να χάσουμε, αυτή ήταν η προσέγγιση και η νοοτροπία».

Για τον παίκτη Μάικ Τζέιμς: «Είμαι παίκτης. Μπορώ να κάνω αρκετά πράγματα στο παρκέ. Πολλοί επικεντρώνονται στο σκοράρισμα, αλλά μπορώ να αναπτυχθώ και σε άλλους τομείς. Θέλω να δείξω περισσότερα πράγματα φέτος. Ο φυσικός μου ρόλος είναι σε θέση πόιντ γκαρντ. Την περσινή σεζόν ήρθα στη μέση της χρονιάς στον Παναθηναϊκό και με τοποθέτησαν δίπλα στον Καλάθη. Αλλά όλες τις άλλες χρονιάς έπαιζα σε θέση πόιντ γκαρντ. Αυτή είναι η φυσική μου θέση, νιώθω άνετα εκεί».

