Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις: «Ήρωας» Καλάθης στην παράταση! Έδιωξε τον «εφιάλτη» με buzzer beater

Μέγας είσαι Καλάθη και θαυμαστά τα έργα σου. Ήταν ένα ματς όπου ήρθαν τα… πάνω κάτω. Από το +20, ο Παναθηναϊκός έφτασε να κινδυνεύει με δεύτερη σερί ήττα μέσα στο ΟΑΚΑ. Η Ζαλγκίρις είχε έναν εκπληκτικό Καβαλιάουσκας (21 π.) αλλά το “τριφύλλι” κατάφερε να στείλει το ματς στην παράταση (83-83) με τους πόντους του Κέι Σι Ρίβερς.

Παρά την έλλειψη ενέργειας που είχε (σ.σ τη Δευτέρα πήρε τη νίκη κόντρα στο Λαύριο στη δεύτερη παράταση), η ομάδα του Πασκουάλ βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και τον… ήρωα της. Ο Νικ Καλάθης, ακόμα και στη μέτρια βραδιά του ήταν καταλυτικός! Ο Έλληνας γκαρντ πήρε την τελευταία επίθεση των γηπεδούχων με λέι απ στη λήξη έδωσε τη νίκη στον παναθηναϊκό (94-93) και τον.. ανέβασε στο 13-7.

Καλάθης και Λεκαβίτσιους σημείωσαν από 14 πόντους για τον Παναθηναϊκό. Ο Ααρον Ουάιτ πρόσθεσε 17 πόντους, 8 ριμπάουντ για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους που έμεινε στις 12 νίκες.

Το παιχνίδι είχε από τα πρώτα λεπτά πολύ καλό ρυθμό. Ο Παναθηναϊκός πήρε.. δημιουργίες από τον Καλάθη και πόντους από τους Ντένμον και Γκιστ, φτιάχνοντας έτσι μια μικρή διαφορά. Απ’ την άλλη, ο Τουπάν ηγήθηκε των φιλοξενούμενων στο σκοράρισμα, πετυχαίνοντας τους πρώτους τους 7 πόντους.

Το “τριφύλλι” έτρεξε και αύξησε τη διαφορά του από την ομάδα του Γιασικεβίτσιους, που πήρε πόντους από τον Καβαλιάουσκας (6 π.). Ο Ντένμον όμως ήταν “καυτός” (4/5 τρίποντα και 14 πόντους στην περίοδο) και οδήγησε τους “πράσινους στο 29-17 του δεκαλέπτου.

Ο Παναθηναϊκός έβαλε σε πορεία… νίκης το ματς στο δεύτερο μέρος, κάνοντας κάποιες πολύ καλές άμυνες και πηγαίνοντας γρήγορα στην επίθεση. Έκπληξη πάντως προκάλεσε η είσοδος του Μήτογλου στο παιχνίδι (πέτυχε τους πρώτους του πόντους στη διοργάνωση και έβγαλε.. ενέργεια στην άμυνα). Μαζί με τον Βουγιούκα (9 π.) έκαναν μεγάλη “ζημιά” στους φιλοξενούμενους και έκαναν τον Γιασικεβίτσιους να ψάχνει τρόπους για να βελτιώσει την ομάδα του.

Η διαφορά πήγε μέχρι το +20, αλλά η Ζαλγκίρις είδε τους “πράσινους” να χαλαρώνουν, να κάνουν κάνουν κακές επιθετικές προσπάθειες και με μπροστάρηδες τους Ουλανόβας και Καβαλιάουσκας (έφτασαν τους 7 και 8 πόντους αντίστοιχα) έφεραν τη διαφορά στους 10 πόντους στο ημίχρονο (37-27). Σημαντικό για τους γηπεδούχους, το γεγονός πως στη δεύτερη περίοδο ο Καλάθης ξεκουράστηκε αρκετά.

Ο Καλάθης ξεκουράστηκε αρκετά μέχρι το ημίχρονο, αλλά στα πρώτα λεπτά της επανάληψης έφτασε τα 3 φάουλ. Η Ζαλγκίρις συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στα μέσα της τρίτης περιόδου έφτασε στο -4 (55-49). Τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα αφού η άμυνα δεν λειτούργησε σωστά. Ο Γκιστ έφτασε τα 3 φάουλ, ο παναθηναϊκός έδειξε μεγάλο πρόβλημα στην επίθεση και η Ζαλγκίρις πέρασε και μπροστά με 55-58. το δύσκολο καλάθι του Παππά έστειλε τους “πράσινους” με +1 στο τελευταίο δεκάλεπτο (59-58).

Ο Λεκαβίτσιους “τράβηξε” τον Παναθηναϊκό με 5 σερί πόντους στην αρχή της τελευταίας περιόδου, αλλά ο Μίσιτς έφερε με δικό του σερί το ματς και πάλι στα ίσα (64-64). Παρά την κακή του εικόνα στην επανάληψη, ο Παναθηναϊκός βρήκε κάποιες λύσεις στην επίθεση, αλλά όχι και το…. αντίδοτο κόντρα στον Καβαλιάουσκας, που έκανε το 78-77.

Οι παίκτες του Πασκουάλ έχασαν τη ψυχραιμία τους, είχαν κακές επιλογές και 53 δεύτερα πριν το τέλος βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 78-82. Ο Παναθηναϊκός έψαξε.. κάτι μαγικό και ο Ρίβερς πέτυχε τριποντάρα για το 81-82, ενώ με δικό του λέι απ έκανε στα 16,5 δεύτερα το 83-83 και έστειλε το ματς στην παράταση.

Οι 7 σερί πόντοι του Γουάιτ στην παράταση έκαναν το 83-90 για τη Ζαλγκίρις, την ώρα που ο Παναθηναϊκός “φώναζε” για αποφάσεις των διαιτητών. Το “πράσινο” σερί 8 πόντων όμως -με πρωταγωνιστή τον Γκιστ- έφερε το “τριφύλλι” στο +1 (91-90). Το παιχνίδι κρίθηκε στο φινάλε, εκεί όπου οι Λιθουανοί κατάφεραν να περάσουν μπροστά (92-93). Στα κρίσιμα σημεία όμως μιλάνε οι μεγάλοι παίκτες και ένας τέτοιος είναι για τον Παναθηναϊκό ο Νικ καλάθης. Με το χρονόμετρο στα 4,7 δεύτερα, ο Έλληνας γκαρντ έκανε το κόουστ του κόουστ και με απίθανο λέι απ έδωσε τη νίκη στο “τριφύλλι”.

