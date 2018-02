Παναθηναϊκός – Μπασκόνια: Στόχος επετεύχθη, μήνυμα εστάλη

Παναθηναϊκός και… ΟΑΚΑ έκαναν τη δουλειά τους! Το “τριφύλλι” επικράτησε της Μπασκόνια με 80-76, σε ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της σεζόν κι έτσι που κράτησε ζωντανές τις ελπίδες του να τερματίσει στην πρώτη 4άδα του βαθμολογικού πίνακα, κάτι που θα του δώσει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Την ίδια στιγμή, ο κόσμος του Παναθηναϊκού έστειλε μήνυμα στήριξης προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και γιούχαρε διαιτητές και.. Euroleague, λίγο πριν κληθεί να ψηφίσει σε δημοψήφισμα παραμονής ή αποχώρησης από τη διοργάνωση.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Πασκουάλ οι Γκάμπριελ και Γκιστ (από 15 πόντους) αλλά και ο Καλάθης, που μοίρασε τις 11 από τις 21 ασίστ των “πρασίνων”.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έστειλαν το… μήνυμα τους προς την Euroleague λίγο πριν το τζάμπολ, μένοντας στον πάγκο κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του ύμνου της διοργάνωσης, αλλά το ξεκίνημα του ματς ήταν… τραγικό γι’ αυτούς, αφού παρουσίασαν μεγάλη έλλειψη συγκέντρωσης.

Η ομάδα του Πασκουάλ ήταν άστοχη στα μακρινά σουτ, έκανε πάρα πολλά λάθη, αλλά το πιο σημαντικό πρόβλημα το είχε μέσα στη ρακέτα, αφού οι Βόιτμαν και Σενγκέλια (9 και 8 πόντοι αντίστοιχα) έκαναν… πάρτι μέσα στο “ζωγραφιστό”. Το “τριφύλλι” όμως δεν άφησε τη διαφορά να μεγαλώσει πολύ και τα δυο σερί τρίποντα του Γκάμπριελ έφεραν το ματς στο -1 (21-22) της πρώτης περιόδου.

You knew it was coming, but you can't stop it 💪@Nick_Calathes15 ➡️ James Gist alley-oop!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/EEHlBOhzjF

— EuroLeague (@EuroLeague) February 8, 2018