ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: «Παρέλαση» πρωταθλήτριας στη Θεσσαλονίκη! Προβάδισμα πρόκρισης για την Ένωση – videos

Με εξαιρετική εμφάνιση από την αρχή του αγώνα, η ΑΕΚ δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στον ΠΑΟΚ και πήρε άνετα τη νίκη με 84-75 μέσα στην Πυλαία, χάνοντας στο τέλος ακόμη μεγαλύτερη διαφορά.

Η Ένωση είχε σε τρομερή βραδιά για ένα ακόμη παιχνίδι στο Basketball Champions League, τον Βινς Χάντερ, ο οποίος με double double από το πρώτο ημίχρονο, έκρινε από νωρίς την αναμέτρηση.

Η ΑΕΚ έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα στο ματς και με τον Χάντερ να κάνει «πάρτι» κάτω από τη ρακέτα, πήρε προβάδισμα ασφαλείας από το πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο και έληξε με σκορ 11-30.

.@AEKBCgr's @2easy32 with already a double-double at halftime (10PTS, 10REB) vs @PAOKbasketball

📺 https://t.co/KYh4DMAJ6P #BasketballCL #Road2Final4 pic.twitter.com/vuT6G6vR3D

— Basketball Champions League (@BasketballCL) March 5, 2019