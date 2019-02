ΠΑΟΚ – Τενερίφη: «Έπεσε» 4ος ο Δικέφαλος του Βορρά! – videos

Τέταρτος έμεινε στον όμιλό του ο ΠΑΟΚ, αφού η ήττα με 85-77 από την Τενερίφη στην Πυλαία, σε συνδυασμό με τη νίκη της Ναντέρ επί της Χολόν, του απέφερε τελικά το 4ο «εισιτήριο» για την επόμενη φάση του Basketball Champions League.

Η ομάδα του Παπαθεοδώρου ήταν ανταγωνιστική σε όλο το παιχνίδι κόντρα στους Ισπανούς, αφού το καλό ποσοστό του στα τρίποντα, ισορρόπησε την «κυριαρχία» των φιλοξενούμενων στα ριμπάουντ. Στο τέλος όμως, κάποια μεγάλα σουτ των παικτών της Τενερίφης, έγειραν οριστικά την «πλάστιγγα» υπέρ τους.

Κορυφαίος για τον Δικέφαλο του Βορρά, ήταν για μία ακόμη φορά, ο Χάτσερ με 20 πόντους, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Χρυσικόπουλος με 4/5 τρίποντα. Ανίκητος για τους Ισπανούς, ο Άιβερσον με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ.

The 2017 #BasketballCL champions looking strong again 💪, they end the Regular Season with a 12-2 record for the second time in three years

📊 https://t.co/VbtddWHPPS pic.twitter.com/h3NRiFmea1

— Basketball Champions League (@BasketballCL) February 5, 2019