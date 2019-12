Παραλίγο “διπλός” ο Κώστας Αντετοκούνμπο! Γιάννης και Θανάσης θαύμασαν τον Άλεξ

Μια ακόμη καλή εμφάνιση για τον Κώστα Αντετοκούνμπο τη G-League, που συνδιάστηκε με νίκη της ομάδας του με 128-124. Ο αδερφός του “Greek freak εντυπωσίασε με τους Σάουθ Μπέι Λέικερς, τη θυγατρική ομάδα των Λος Αντζελες Λέικερς, στον αγώνα κόντρα στους Σάντα Κρουζ Γουόριορς.

Ο 22χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ άσος αγωνίστηκε για 23 λεπτά στην αναμέτρηση και έφθασε κοντά στο νταμπλ – νταμπλ, έχοντας στο ενεργητικό 10 πόντους (4/7 σουτ, 1/1 βολή) και 9 ριμπάουντ.

He doesn't just dunk, he also denies. @Kostas_ante13 | #SBLakers pic.twitter.com/uMMJkJ0zQx

Την ίδια στιγμή, Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είδαν από κοντά τον μικρότερο αδερφό τους, Άλεξ να κάνει σπουδαίο παιχνίδι με το Dominican για το σχολικό πρωτάθλημα. Ο 18χρονος πέτυχε 28 πόντους στην ευρεία νίκη της ομάδας του επί του Σεντ Τόμας Μουρ.

Alex Antetokounmpo goes coast-to-coast and dunks it with Giannis looking on 😤 pic.twitter.com/PTre2Opska

