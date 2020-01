Τους παράγοντες που οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανέλυσε ο Ρικ Πιτίνο σε ανάρτησή του στο Twitter. Ο προπονητής του “τριφυλλιού” , ανάμεσα σε άλλα που έγραψε, έδωσε συγχαρητήρια στον Ντίνο Μήτογλου για τα 16 ριμπάουντ που “κατέβασε” και στάθηκε στη νοοτροπία της ομάδας του, η οποία δεν παράτησε ποτέ το παιχνίδι όπως επεσήμανε.

“Κλειδιά στη νίκη για την σπουδαία εκτός έδρας νίκη με την ΤΣΣΚΑ: Η κυκλοφορία της μπάλας. 28 ασίστ με 8 λάθη. Μπράβο στον Ντίνο για τα 16 ριμπάουντ, ο Νικ είχε 17 ασίστ, ο Ουές δύο clutch τρίποντα. Εξαιρετική η νοοτροπία του να μην παρατάς ποτέ το παιχνίδι”.

Keys to a great road victory vs CSKA: Ball movement/ player movement = 28 assists to 8 turnovers. Bravo Dinos with 16 rebounds, Nick with 17 assists And Wes with 2 clutch 3s. Never give in attitude-Awesome!

