Ο προβληματισμός του Ρικ Πιτίνο ήταν έκδηλος για τα πολλά χαμένα ριμπάουντ, αμέσως μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα την Παρασκευή (13/12) για την 13η αγωνιστική της Euroleague. Σήμερα (15/12) ο Αμερικανός προπονητής του “τριφυλλιού” έκανε ένα “τιτίβισμα” στο Twitter, στο οποίο παραδέχεται ότι υπάρχει ξεκάθαρο πρόβλημα στα ριμπάουντ αλλά τονίζει πως η λύση δεν θα έρθει μέσω κάποιας μετεγγραφής τώρα αλλά μέσω την περισσότερης δουλειάς στις προπονήσεις.

Συγκεκριμένα ο Πιτίνο έγραψε στην ανάρτηση: “Πρέπει να κάνω κάτι δραστικό με τα ριμπάουντ μας. Ο πόιντ γκαρντ μας (Καλάθης) δεν μπορεί να είναι ο κορυφαίος μας ριμπάουντερ (5.2). Το να φέρουμε κάποιον αυτή τη στιγμή δεν είναι λύση. Η απάντηση είναι να γίνουμε καλύτεροι και να δουλέψουμε στην βελτίωση των παικτών”.

Have to do something drastic with our rebounding. Our point guard cannot be our leading rebounder. Bringing someone in at this time is not the solution. Getting in better condition and working on player development is the Answer!

