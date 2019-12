Πιτίνο: “Μην απογοητεύεστε με τα ριμπάουντ! Θα το φτιάξουμε”

Καθησυχαστικός προς τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού ήταν ο Ρικ Πιτίνο, ο οποίος με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter τους είπε να μην απογοητεύονται με τις κακές επιδόσεις των “πράσινων” στα ριμπάουντ, αφού όλα θα διορθωθούν, ενώ αναφέρθηκε με χιουμοριστικό τρόπο στο πόσο ταλαιπωρήθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός τεχνικός του “τριφυλλιού” έγραψε στο Twitter:

“Φίλοι του Παναθηναϊκού, μην απογοητεύεστε με τα ριμπάουντ. Θα το φτιάξουμε. Αν σκέφτεστε ότι έχετε μία κακή μέρα, εγώ ξεκίνησα από το Τελ Αβίβ στις 5.20 για το Μαϊάμι με ενδιάμεση στάση τη Ζυρίχη και οι τουαλέτες δεν λειτουργούσαν. Ξανά πίσω στη Ζυρίχη και στη συνέχεια 11 ώρες για το Μαϊάμι. Είμαι απογοητευμένος. Ενώ περιμένω να διορθωθεί το ζήτημα με τις τουαλέτες, θα ψάχνω να υπογράψω Ελβετούς με έφεση στο ριμπάουντ!”.

Pao fans don’t get down about our rebounding. We will get it right. If you think you’re having a bad day, I boarded a flight from Tel Aviv at 5:20 am thru Zurich to Miami and 4 hrs into trip, bathrooms weren’t working. Back to Zurich then another 11 hrs to Miami.

