Πιτίνο: Πάει στο ΟΑΚΑ για τον Παναθηναϊκό! “Ανυπομονώ…”

Ο Ρικ Πιτίνο θα βρίσκεται στη χώρα μας το βράδυ της Τετάρτης (6/11) με σκοπό να συζητήσει με την ΕΟΚ και τον Γιώργο Βασιλακόπουλο την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Ελλάδας.

Εκτός από τις συζητήσεις με την ΕΟΚ, ο πολύπειρος Αμερικανός κόουτς θα συναντηθεί με τους φίλους που έκανε στον Παναθηναϊκό και μάλιστα θα παρακολουθήσει και το ματς των “πράσινων” με τη Βαλένθια (08/11), για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

“Ανυπομονώ να δω πολλούς φίλους μου στην Αθήνα και να παρακολουθήσω τον Παναθηναϊκό την Παρασκευή. Ξεχωριστοί άνθρωποι!” προανήγγειλε ο Πιτίνο μέσω Twitter.

Looking forward to seeing so many new friends in Athens and catching @paobcgr game on Friday. Special people!

