Ποσοστά… Ομπάμα για Αντετοκούνμπο! Ρεκόρ δεκαετίας έκανε η συνέντευξη του

Το πρόγραμμα του CBS, με τη συνέντευξη του Αντετοκούνμπο, παρακολουθήσαν 21 εκατομμύρια Αμερικανοί, το οποίο “μεταφράζεται” σε ποσοστό 16,3% με 27%.

Το εντυπωσιακό αφορά το γεγονός πως τέτοια νούμερα η εκπομπή είχε… δει για τελευταία φορά πριν από δέκα χρόνια!

Ήταν 16 Νοεμβρίου του 2008, όταν στην εκπομπή “60 minutes” είχε παραχωρήσει συνέντευξη ο τότε νεοεκλεγείς πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, με τη σύζυγό του, Μισέλ. Το ποσοστό ήταν τότε 17,4% με 26%.

This press release from @60Minutes seems custom designed to drive the president crazy. pic.twitter.com/ZG5NVPpBvu

— Tamara Keith (@tamarakeithNPR) March 26, 2018