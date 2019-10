Προμηθέας – Μονακό: «Θρίλερ» με… άσχημο τέλος στην Πάτρα! – video

Μετά τη θριαμβευτική πρεμιέρα στη Ρωσία, ο Προμηθέας «προσγειώθηκε» από τη Μονακό στη δεύτερη αγωνιστική του Eurocup, γνωρίζοντας την ήττα με 77-74 στην Πάτρα.

Η ομάδα του Μάκη Γιατρά ξεκίνησε άσχημα τον αγώνα και έμεινε από την αρχή πίσω στο σκορ, με τον Δημήτρη Αγραβάνη να «κρατά» την ομάδα του στο πρώτο δεκάλεπτο. Οι Μονεγάσκοι άρχισαν να ξεφεύγουν όμως στη συνέχεια και έφθασαν τη διαφορά ακόμη και στο +18.

This is TEAM BASKETBALL. All five Monaco players share the ball – @ktillie feeds Eric Buckner for a huge dunk! Beautiful play by the entire Monaco team!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/9MJbJ45mTH

— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) October 9, 2019