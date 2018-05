Το πρώτο παπούτσι με υπογραφή Αντετοκούνμπο! Ανυπομονεί ο Γιάννης

Σε συνεργασία με τη Nike, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόκειται να δει άμεσα το πρώτο παπούτσι με την υπογραφή του, γεγονός που σίγουρα τον κρατά ενθουσιασμένο.

Αυτό έδειξε και ο ίδιος ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ άλλωστε, με ανάρτησή του στα social media. «Ποιος είναι ενθουσιασμένος με το πρώτο παπούτσι του Greek Freak;», έγραψε χαρακτηριστικά.

Who is excited for the Greek Freak’s 1👟?

