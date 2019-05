Ράπτορς – Γουόριορς: Εκτός ελέγχου ο Drake! Είπε «σκουπίδι» τον Γκριν – video

Στην προσπάθεια του να «βοηθήσει» τους Ράπτορς, ο Drake κάνει το… δικό του σόου στο παρκέ, ανοίγοντας διάλογο με παίκτες και πικάροντας τους, όπως έκανε και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Drake βρέθηκε στις court seats του Τορόντο με φανέλα του Ντελ Κάρι, πατέρα του ηγέτη των πρωταθλητών -που είχε αγωνιστεί στο παρελθόν στους Ράπτορς- και με ένα περικάρπιο κάλυψε τα δύο tattoos (σχετικά με τους Γουόριορς) που έχει στο χέρι του.



Ο Drake είναι καλός φίλος του Στεφ Κάρι και του Κέβιν Ντουράντ, αλλά φαίνεται πως οι σχέσεις του με τον Ντέιβιντ Γκριν δεν είναι καλές. Ο διάσημος ράπερ είχε ένα γρήγορο διάλογο με τον σέντερ των Γουόριορς –τη στιγμή που ο δεύτερος πήγαινε στα αποδυτήρια- και τον αποκάλεσε «σκουπίδι».

Drake called Dray "trash" immediately after the Raptors won Game 1 😳 pic.twitter.com/vJluvzUCFa

A second look at the Drake-Draymond exchange 👀 pic.twitter.com/Py3C9nFKlr

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 31, 2019