Ρεάλ – Ολυμπιακός: Σαν… Βασίλισσα! “Εκτέλεση” στη Μαδρίτη

Δείτε ΕΔΩ το LIVE του αγώνα

Ο Γιώργος Μπόγρης κατάφερε να… γεμίσει τα παπούτσια του Νίκολα Μιλουτίνοφ, κάνοντας ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα στην Euroleague αλλά ο Ολυμπιακός είχε κενά στην άμυνα, υστέρησε σε παραγωγικότητα στην καθοριστική τέταρτη περίοδο και ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 94-78, σε ματς για τη 16η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Με την αποψινή απώλεια οι “ερυθρόλευκοι” υποχώρησαν σε 11-7, ενώ οι πρωταθλητές Ευρώπης συνεχίζουν την καταδίωξη της κορυφής (2η θέση με ρεκόρ 15-3).

Νταμπλ-νταμπλ σε πόντους (12) και ασίστ (11) από τον Βασίλη Σπανούλη, ενώ οι Ζακ ΛεΝτέι και Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος τελείωσαν την αναμέτρηση με 15 και 13 πόντους, αντίστοιχα.

Σπουδαίο επίτευγμα για τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος κατάφερε να ξεπεράσει τους 2807 του Μίλος Τεόντοσιτς και να γίνει ο πέμπτος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague.

Κορυφαίος από τους Μαδριλένους -που είχαν και αυτοί πέντε παίκτες “διψήφιους” ήταν ο Ράντολφ με 16 π. Σημαντική η συνεισφορά του Καμπάτσο με 13 π. και 5 ασίστ.

Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο “Wizink Center” ήταν εντυπωσιακό. Έχοντας καλές άμυνες και -αρχικά- απόλυτη ευστοχία, οι “ερυθρόλευκοι” κατάφεραν να πάρουν… κεφάλι στο σκορ, με τον Μπόγρη να τα πηγαίνει περίφημα κόντρα στον Αγιόν. Η Ρεάλ πάντως δεν άφησε τους “ερυθρόλευκους” να ξεφύγουν, έχοντας 4/6 τρίποντα στην περίοδο. Ο Σπανούλης κάθισε για λίγο στον πάγκο, έχοντας χτυπήσει στο μικρό του δάχτυλο, ενώ η έξοδος του Μπόγρη έκανε πιο επικίνδυνη τη “Βασίλισσα” στο “ζωγραφιστό”.

Vassilis Spanoulis is TOUGH! #GameON pic.twitter.com/eVPRayzboA

Ο Ρέγες βρήκε χώρο δράσης και έβαλε 4 απανωτά ποντάκια, ενώ ο Ντεκ συνέχισε να μην έχει πρόβλημα απέναντι στον Παπανικολάου. Το δεκάλεπτο έκλεισε με τις δυο ομάδες να μην έχουν ούτε ένα επιθετικό ριμπάουντ (τέτοια ευστοχία είχαν) και την ομάδα του Λάσο να προηγείται με 28-23.

Ο Σπανούλης συνέχισε να είναι εντυπωσιακός σε σκοράρισμα και δημιουργία, βοηθώντας τον Μπόγρη να φτάσει τους 8 πόντους (ρεκόρ καριέρας στην Euroleague).

A bad finger doesn't stop Spanoulis picking out assists! 👏 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/iKXUQvQwjn

Η Ρεάλ είχε πολλές επιλογές στην επίθεση, μεγάλη ευστοχία και τον Καμπάτσο σε… κέφια. Ο Ολυμπιακός είχε να δώσει “απαντήσεις” και κράτησε για αρκετά λεπτά χαμηλά τη διαφορά (στο 15′ το σκορ ήταν 42-38). Η “βασίλισσα” είχε μια μικρή “έκρηξη” που την ανέβασε στο +13, αλλά στο φινάλε του δεκαλέπτου η απίστευτη ευστοχία της σταμάτησε και η ομάδα του Μπλατ το… μάζεψε (54-46).

WOW!

A no-look, BETWEEN THE LEGS, dime from @facucampazzo 😮#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/DEz7B8JDhe

— EuroLeague (@EuroLeague) January 10, 2019