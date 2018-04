Ρεάλ – Παναθηναϊκός: «Άγγιξε» επική ανατροπή στη Μαδρίτη! Χωρίς ελληνική ομάδα το Final Four

Πρέπει να τα… βάλει με τον εαυτό του! Ο Παναθηναϊκός έδωσε μεγάλη “μάχη” μέσα στη Μαδρίτη, πλησίασε το break, αλλά τελικά ηττήθηκε από τη Ρεάλ με 89-82 και αποκλείστηκε για έκτη σερί σεζόν από το Final Four.

Η ομάδα του Πασκουάλ έγινε… παιχνιδάκι στις ορέξεις των γηπεδούχων στο δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο, έβγαλε αντίδραση στον… επίλογο του ματς (από το -22 της μέγιστης διαφοράς έφτασε στο -3), αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει στην τεράστια ανατροπή.

Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό, ο Σίνγκλετον, με 21 π. (5/6 τρίποντα). Από 18 πόντους είχαν οι Καλάθης – Τζέιμς, με τον δεύτερο να έχει 6 ασίστ, αλλά και να 7/17 σουτ. Για τη Ρεάλ, ο Ντόντσιτς πέτυχε 17 πόντους -με 5 ασίστ- και από 12 είχαν οι Ρέγες και Αγιόν, που τα πήγαν πολύ καλά μέσα στο “ζωγραφιστό”.

Έτσι, μετά τον Ολύμπιακό, το “τριφύλλι” έβαλε τέλος στο εφετινό του ευρωπαϊκό ταξίδι προς το φάιναλ φορ της Euroleague, πετώντας για δεύτερη διαδοχική χρονιά στο καλάθι των… αχρήστων το πλεονέκτημα της έδρας και μένοντας εκτός της 4άδας για έκτη διαδοχική σεζόν.

Η «Βασίλισσα» της Ευρώπης -με τα περισσότερα τρόπαια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση (9)- θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ενώ πανηγύρισε για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκριση αρχίζοντας τη σειρά με μειονέκτημα έδρας.

Το ξεκίνημα του παιχνιδιού ήταν νευρικό και άστοχο επιθετικά και για τις δυο ομάδες, που έδωσαν μεγαλύτερη βάση στην άμυνα. Άξιο αναφοράς πως με το πέρας των πρώτων 5 λεπτών, το σκορ ήταν στο 5-7. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει βραχεία κεφαλή με μπροστάρηδες τους Καλάθη και Σίνγκλετον, αλλά η Ρεάλ δεν τον άφησε να ξεφύγει -πήρε πόντους από τη… γραμμή της φιλανθρωπίας- και 2 λεπτά πριν την ολοκλήρωση της περιόδου πέρασε μπροστά (13-12). Οι “πράσινοι έδειξαν πρόβλημα μέσα στη ρακέτα (πολύ καλός ο Αγιόν) και έκλεισαν το δεκάλεπτο στο -5 (19-14).

Ο Πασκουάλ έδωσε ανάσες στον Καλάθη και η Ρεάλ έδειξε να βρίσκει ρυθμό, την ώρα που ο Παναθηναϊκός είχε κακές επιλογές στην επίθεση (αρκετές βιαστικές προσπάθειες από τον Τζέιμς). Ο Λοτζέσκι όμως πήρε… μπρος στη συνέχεια, οι Μαδριλένοι συνέχισαν να μην βάζουν τρίποντο και η διαφορά έπεσε στους 3 (27-24). Ένα.. ξέσπασμα όμως των γηπεδούχων -με μπροστάρη τον Γιούλ- έφερε ένα +13 (37-24) που ανάγκασε τον Πασκουάλ να πάρει τάιμ άουτ. Η… κάνουλα με τα τρίποντα είχε ανοίξει (2 από Γιούλ και ένα από Κάρολ), ο Τζέιμς συνέχισε να παίρνει προσπάθειες “τραβηγμένες από τα μαλλιά”, ο Αγιόν έφτασε τους 10 πόντους και ο Παναθηναϊκός πήγε στο ημίχρονο στο -16 (51-35)

Το έργο του “τριφυλλιού” συνέχισε να είναι δύσκολο και στην επανάληψη. Κάθε άστοχο σουτ των “πρασίνων” έδινε… ενέργεια στους γηπεδούχους. Ο Ντόντσις έδειξε “απελευθερωμένος” στο game 4 (ξεκίνησε με 3x3 τρίποντα), την ώρα που ο Καλάθης έβγαλε κούραση. Ο Παναθηναϊκός έδειξε ανήμπορος να αντιδράσει και με τη ψυχολογία στο ναδίρ βρέθηκε στο -22 (65-43). Ο Νίκος Παππάς έδωσε ενέργεια και λύσεις στην επίθεση και μαζί με τους Λοτζέσκι και Σίνγκετον το… μάζεψαν κάπως (67-52). Ο Τζέιμς πήρε το… όπλο του (“ανέβηκε” στους 18 π.), αλλά έκανε το 3ο του φάουλ, την ώρα που η Ρεάλ είχε ένα εκπληκτικό ποσοστό στα δίποντα (18/21 στο τρίτο δεκάλεπτο). Οι Μαδριλένοι πήραν παράσταση… νίκης στην τρίτη περίοδο (78-60).

Ο Καλάθης -πήρε αρκετές ανάσες στην τρίτη περίοδο- και επέστρεψε στο τελευταία δεκάλεπτο για μια “μεγάλη” αντεπίθεση. Μέχρι το 5:13» πριν το φινάλε, όλα κύλησαν όπως ήθελε η Ρεάλ. Έστω όμως και με… ανορθόδοξο τρόπο, το “τριφύλλι” έριξε τη διαφορά από τους δέκα πόντους (80-72), χάρις την καλή του άμυνα. Το τρίποντο του Σίνγκλετον έκανε το 80-75, ρίχνοντας τη διαφορά στους 5 π. και περνώντας το άγχος στην πλευρά των γηπεδούχων. Στην επόμενη φάση όμως, ο Ρέγες πήρε το 4ο φάουλ του Αμερικανού, σε μια… επιεικώς τραβηγμένη απόφαση (3:54»’ για το τέλος).

Ο Ρέγες έκανε το 82-75, αλλά ο Αντετοκούνμπο επανέφερε το -5 (82-77), με τον Ντόντσιτς να τον χτυπά εκτός φάσης. Το παιχνίδι απέκτησε ενδιαφέρον και… νεύρα. Ο Ρέγες ήταν εύστοχος μόνο σε μια βολή και ο Καλάθης μείωσε ακόμα περισσότερο (83-79). Ο Ρέγες “χτύπησε” μέσα στη ρακέτα, ο Καλάθης έβαλε τρίποντη…βόμβα, αλλά η απάντηση του Ντόντσιτς ήρθε με ένα “τρελό” και τυχερό τρίποντο με ταμπλό (88-82). Ο Παππάς αστόχησε σε τρίποντο, ο Καλάθης έκανε λάθος πάσα και η βολή του Γιούλ διαμόρφωσε το τελικό 89-82.

