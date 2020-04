Το ενδιαφέρον που υπάρχει από το ΝΒΑ για τον Φακούντο Καμπάτσο, φαίνεται πως βάζει στο μετεγγραφικό πλάνο της Ρεάλ Μαδρίτης τους Νικ Καλάθη και Κώστα Σλούκα.

Ο Φακούντο Καμπάτσο εμφανίζεται να έχει μπει στο «στόχαστρο» ομάδων του ΝΒΑ. Πιο συγκεκριμένα, ο Αργεντινός γκαρντ της Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των Σαν Αντόνιο Σπερς και των Ντάλας Μάβερικς (στους δεύτερους αγωνίζεται ο πρώην συμπαίκτης του στους «μερένγγες», Λούκα Ντόντσιτς)

Εφόσον ο Καμπάτσο μετακομίσει στο ΝΒΑ, η Ρεάλ Μαδρίτης (έχοντας.. γεμάτο πορτοφόλι) θα κινηθεί για την μετεγγραφική της ενίσχυση στη θέση των γκαρντ. Σύμφωνα με το «Sports Rabbi» η «βασίλισσα» θα προσπαθήσει να αποκτήσει τον Νικ Καλάθη του Παναθηναϊκού

Θυμίζουμε ότι ο γκαρντ του Παναθηναϊκού δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους «πράσινους» μέχρι το καλοκαίρι του 2021.

Τα τελευταία 24ωρα όμως έχουν βγει στο… φως δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Ρεάλ για τον Κώστα Σλούκα. Τον Έλληνας γκαρντ φέρεται να θέλει και ο Ολυμπιακός, ενώ οι φήμες λένε πως θα ενδιαφερθεί για εκείνον και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας αν βγει στην αγορά ως free agent (φαίνεται πως σκέφτεται να αποχωρήσει από τη Φενέρμπαχτσε).

