Με εντολή Σαββίδη, η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ αναμένεται να προχωρήσει σε κάποιες μετεγγραφικές κινήσεις, που θα ενισχύσουν το ρόστερ στη “μάχη” για την παραμονή στην κατηγορία.

Η πρώτη ολοκληρώθηκε μάλιστα ήδη, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Μπόμπι Μπράουν, ο οποίος και αποκτήθηκε μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η μετεγγραφή όμως έχει δημιουργήσει… σάλο στα social media και μεταξύ των πρώην παικτών της ομάδας, οι οποίοι αναρωτιούνται πως γίνονται τέτοιες κινήσεις από τη στιγμή που τους οφείλονται χρήματα από την περασμένη σεζόν.

Χάτσερ και Μορέιρα ήταν μεταξύ των παικτών που σχολίασαν το γεγονός στο twitter, με τον πρώτο να γράφει: «Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ που έχει την ικανότητα να υπογράφει νέους παίκτες. Ελπίζω να έλθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα για το κλαμπ. Από την άλλη πλευρά, ελπίζω να μην ξεχάσουν τους παίκτες και της οικογένειες τους από ολόκληρο το περσινό ρόστερ που τους χρωστάνε τόσα χρήματα»!

Στη συνέχεια, ο δεύτερος πρόσθεσε το εξής: «πώς γίνεται μια ομάδα να υπογράφει τόσους παίκτες όταν δεν έχει πληρώσει τους παλιούς της παίκτες»;

Congrats to @PAOKbasketball on being able to continue to buy new players. I hope the club gets its desired results. On the other hand, I hope they don’t forget about the players and their families from the entire roster from last season that is owed a ton of money. @FIBA https://t.co/MkwQDZcOq1

