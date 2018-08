Σάλος με Τόμας και Λεμπρόν! «Tο Κλίβελαντ είναι σκ@@@» – video

Ο Αζάια Τόμας έκανε live στο instagram και σχολιάζοντας την αποχώρηση του Λεμπρόν Τζέιμς από το Κλίβελαντ, μίλησε με το χειρότερο τρόπο, για την πόλη και την ομάδα, στην οποία αγωνίστηκε και ο ίδιος για ένα μικρό χρονικό διάστημα, την περασμένη σεζόν.

«Το Κλίβελαντ είναι σκ@@α. Γι’ αυτό έφυγε πάλι ο Λεμπρόν», ανέφερε ο Αμερικανός και γρήγορα έγινε… χαμός, με τους οπαδούς του Κλίβελαντ να του… επιτίθενται στα social media και τον ίδιο να αναγκάζεται να επανορθώσει.

«Ζητώ συγνώμη για την επιλογή μου στις λέξεις που αφορούν το Κλίβελαντ. Άπλα καθόμουν στο live μου. Μετά από λίγο ξεκαθάρισα απόλυτα την θέση μου. Μόνο αγάπη για όσους έδειξαν αγάπη για εμένα στο Κλίβελαντ», τόνισε σε νέο μήνυμά του, λίγο αργότερα.

I apologize for my choice of words about Cleveland. I was on my live playing around. They don’t show you everything for a reason smh. Right after that I clarified what I said…. All love to everybody who had love for me in Cleveland.

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) August 12, 2018