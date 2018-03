Σήκωσε και… Όσκαρ ο Κόμπι Μπράιαντ με το «Dear Basketball»!

Ένα Όσκαρ που ο Κόμπι Μπράιαντ θα προσθέσει στην συλλογή του, που περιλαμβάνει πέντε δακτυλίδια, από πρωταθλήματα NBA με τους Λέικερς, δύο χρυσά ολυμπιακά μετάλλια, ένα βραβείο MVP και τέσσερα βραβεία All-Star MVP.

Η ταινία διαρκεί πέντε συναρπαστικά λεπτά, στα οποία «πρωταγωνιστεί» η επιστολή με την οποία ο παλαίμαχος παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς και θρύλος του ΝΒΑ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση τον Νοέμβριο του 2015 και η οποία δημοσιεύθηκε στο The Players Tribune. Μία επιστολή που αναβιώνει με εικόνες.

Η ταινία μικρού μήκους του Μπράιαντ έκανε πρεμιέρα, αποκλειστικά στις εκδόσεις της Verizon Media 90, την ίδια ημέρα που οι Λέικερς απέσυραν τη φανέλα του. Είναι ένα έργο με μερικούς εξαιρετικούς συντελεστές. Υπεύθυνος παραγωγής είναι ο Γκλεν Κιν, γνωστός από την Disney για τις ταινίες «Η Μικρή Γοργόνα», «Η πεντάμορφη και το τέρας» και ο «Αλαντίν». Είναι «ντυμένη» με τη μουσική του Τζον Γουίλιαμς, νικητή πέντε Όσκαρ, που είναι υπεύθυνος για τα soundtrack «Η λίστα του Σίντλερ», «ET, ο εξωγήινος» και «Ο πόλεμος των άστρων».

Ο Μπράιαν, αφού παρέλαβε το βραβείο, στην 90η τελετή της Ακαδημίας, στο «Dolby Theatre», το κοίταξε με αγάπη και είπε: «Θεέ μου. Αισθάνομαι καλύτερα από όταν κέρδισα πρωταθλήματα. Αυτό είναι τρελό, ο άνθρωπος, είναι τρελό».

Kobe Bryant used his #Oscars speech to remind Fox News that NBA players can do more than dribble pic.twitter.com/XlfZD9tCw6

— NowThis (@nowthisnews) March 5, 2018