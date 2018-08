Η παγκόσμια αλληλεγγύη για την Ελλάδα και τα θύματα των φονικών πυρκαγιών της Αττικής είναι κάτι παραπάνω από συγκινητική, με πλήθος ανθρώπων να συνδράμουν λίγο ή πολύ, υπέρ των πληγέντων. Μεταξύ αυτών και ο Τούρκος, Ενές Καντέρ.

Ο σέντερ του NBA, έμαθε για τα γεγονότα στη χώρα μας από τα Μέσα και από την πρώτη στιγμή, έσπευσε να βοηθήσει, ξεκινώντας έναν διαδικτυακό έρανο σε γνωστή σχετική ιστοσελίδα (gofundme.com), καλώντας όλους τους φίλους του να συμμετάσχουν.

Help me fundraise for victims of wild fire in Greece 🇬🇷 and keep their families & loved ones in our prayers 🙏 https://t.co/X4dlO3YnwH#EnesKanterFoundation #WildFires#PrayForAthens #AthensFires https://t.co/QQOoXIqwhv

— Enes Kanter (@Enes_Kanter) July 25, 2018