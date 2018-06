Ο Πολ Τζορτζ πρόκειται να αποχωρήσει από την Οκλαχόμα και τους Θάντερ, ολοκληρώνοντας μία από τις μετεγγραφές της χρονιάς στο ΝΒΑ και οι Λος Άτζελες Λέικερς αποτελούν αυτή τη στιγμή τον πιο πιθανό προορισμό του. Πιθανή η δημιουργία μια νέας superteam με τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Όλα τα «φώτα» είναι στραμμένα στον Πολ Τζόρτζ στο NBA, αφού ο φόργουορντ των Θάντερ αναμένεται να αποκαλύψει μέσω τηλεοπτικής εκπομπής τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον γνωστό ρεπόρτερ Άλεξ Κένεντι, να δίνει ένα μέρος της συνέντευξής του στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, ο 28χρονος παίκτης τονίζει την επιθυμία του να παίξει στους Λέικερς, αυξάνοντας τις προσδοκίες για μία νέα superteam στους «Λιμνανθρώπους», αφού το Λος Άντζελες αποτελεί έναν από τους πιθανούς προορισμούς και του Λεμπρόν Τζέιμς.

«Λατρεύω το Λος Άντζελες. Είναι το σπίτι μου. Μεγάλωσα βλέποντας τον Κόμπι. Θέλω να πάω εκεί, να παίξω με την ομάδα της πόλης μου και να βάλω την φανέλα των Λέικερς. Δεν με φανταζόμουν ποτέ με τις φανέλες των Πέισερς ή των Θάντερ. Όλοι θα σου πουν ότι θέλουν να παίξουν στο σπίτι τους. Αυτό θα είναι πάντα κάτι που θέλω να πετύχω στη ζωή μου. Θέλω να κατακτήσω το πρωτάθλημα και κατά κάποιον τρόπο, θέλω να παίξω στο Λος Άντζελες. Αλλά την ίδια ώρα, σκέφτεσαι για το ποια είναι η σωστή κίνηση για την καριέρα σου».

Paul George: "I love LA. This is home. I grew up watching Kobe. When I first fell in love with the game, when I'm outside playing, I wasn't picturing myself in an IND jersey or OKC jersey; I pictured myself in a Lakers jersey. Everyone in the league will say they wanna go home."

