“Σκέπασε” τα καλάθια ο Κώστας Αντετοκούνμπο! Φοβερές τάπες από τον Έλληνα των Λέικερς – video

Έτοιμος να “αρπάξει” την ευκαιρία και να παραμείνει στο ρόστερ των Λος Άντζελες Λέικερς φαίνεται ο Κώστας Αντετοκούνμπο, που είχε μία ακόμη ουσιαστική παρουσία σε ματς της ομάδας του κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Οι “λιμνάνθρωποι” ηττήθηκαν αυτή τη φορά με 124-103, όμως ο μικρότερος αδερφός του “Greek Freak” στο NBA, αγωνίστηκε για 27 λεπτά και είχε 7 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Παράλληλα όμως “σκέπασε” και τα καλάθια, δίνοντας ένα προσωπικό… σόου, με 5 τάπες έναντι των κορυφαίων αντιπάλων του.

🇬🇷 Athens Athleticism 🇬🇷@Kostas_ante13 here protecting the bucket for the #LakeShow pic.twitter.com/hRDeUm6Kxl

— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 19, 2019