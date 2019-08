Σοκ για Μπαρτσελόνα και Γαλλία! Πέντε μήνες έξω ο Ερτέλ

Δύο από τους καλύτερους παίκτες της Euroleague τέθηκαν νοκ άουτ μέσα σε λίγες ώρες, αφού μετά τα αρνητικά νέα για τον Αλεξέι Σβεντ της Χίμκι, σοκ προκάλεσε και η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα για τον Τομά Ερτέλ.

Ο Γάλλος γκαρντ έχει υποστεί ζημιά στο γόνατο και οι «μπλαουγκράνα» έκαναν λόγο για απουσία τουλάχιστον πέντε μηνών από την αγωνιστική δράση, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεγγραφής για αντικαταστάτη του.

Η Μπαρτσελόνα έχει «σαρώσει» το φετινό καλοκαίρι στις μετεγγραφές, αλλά πλέον δημιουργείται ένα μεγάλο κενό στο ρόστερ της, αν και για τα γκαρντ υπάρχει πάντα και ο Κέβιν Πάνγκος.

🏀📍 @MT28APRIL will be out of action for around 5 months, after surgery for a partial tear to his left patellar tendon.https://t.co/4IhUysnMdI pic.twitter.com/xNrGkPOqVd

— Barça Basket (@FCBbasket) August 12, 2019