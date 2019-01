Σοκ στους Λέικερς με Μπολ! Τον “κουβάλησαν” εκτός γηπέδου – video

Ο Λόνζο Μπολ ήταν ο νέος άτυχος για τους Λος Άντζελες Λέικερς, καθώς σε μια συνηθισμένη φάση στο παιχνίδι με τους Ρόκετς, “σωριάστηκε” στο έδαφος, έχοντας τραυματίσει σοβαρά τον αστράγαλό του.

Ο νεαρός Αμερικανός γκαρντ “σφάδαζε” από τους πόνους και μάλιστα δεν μπορούσε καν να περπατήσει στη συνέχεια, με τους γιατρούς της ομάδας να τον “κουβαλούν” στα αποδυτήρια για τις πρώτες βοήθειες. Όπως έγινε δε γνωστό στη συνέχεια, οι “λιμνάνθρωποι” θα στερηθούν τις υπηρεσίες τους για πάνω από ένα μήνα, με το διάστημα της ανάρρωσής του να υπολογίζεται μεταξύ 4 και 6 εβδομάδων.

Lonzo had to be carried off the court after injuring his left ankle. pic.twitter.com/t4ULQo0Sle

— SportsCenter (@SportsCenter) January 20, 2019