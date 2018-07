Σοκ! Βρέθηκε νεκρός ο Τάιλερ Χάνεϊκατ

Τραγικά είναι τα νέα που έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τον Τάιλερ Χάνεϊκατ. Ο Αμερικανός φόργουορντ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών που είχε με αστυνομικές δυνάμεις.

Ο Τάιλερ Χάνεϊκατ είχε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία στην περιοχή Sherman Oaks της Καλιφόρνια στις 5 μετά τα μεσάνυχτα τοπικής ώρας.

Η μητέρα του Αμερικανού φόργουορντ πήρε τηλέφωνο τις αρχές και τους ενημέρωσε ότι ο 28χρονος γιος της έχει αλλόκοτη συμπεριφορά. Αστυνομικοί πήγαν αμέσως στο σπίτι του άσου της ρωσικής ομάδας κι εκείνος άρχισε να πυροβολεί. Στη συνέχεια, ο Χάνεϊκατ ταμπουρώθηκε σπίτι του, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι ειδικές δυνάμεις έκαναν έφοδο λίγο αργότερα στο σπίτι του και τον βρήκαν νεκρό.

«Οι Ειδικές Δυνάμεις εισέβαλαν στη κατοικία και εντόπισαν έναν άντρα που δεν απαντούσε. Λίγο αργότερα το LAFD ανακοίνωσε πως ο άντρας είναι νεκρός. Οι αστυνομικοί είναι στο σημείο και και ερευνούν τις συνθήκες, περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές στο προσεχές διάστημα», αναφέρει χαρακτηριστικά η επίσημη αναφορά των αστυνομικών δυνάμεων στο Twitter.

UPDATE: SWAT entered the residence & located an unresponsive male. LAFD responded & pronounced the male dead at scene. Investigators from our Force Investigation Division are at scene conducting a thorough investigation and we will provide more details as they become available

