Σοκαρισμένο το NBA για τον φρικιαστικό τραυματισμό του Νούρκιτς! – videos

Στο παιχνίδι των Πόρτλαντ Μπλέιζερς με τους Μπρούκλιν Νετς, ο Γιουσούφ Νούρκιτς έγινε τραγικός ήρωας, κερδίζοντας τα «φώτα» για το χειρότερο δυνατό λόγο, αφού σε ένα άτσαλο πάτημά του στο παρκέ «διέλυσε» το αριστερό του πόδι.

Η εικόνα είναι πραγματικά σοκαριστική, αφού ο Βόσνιος «γίγαντας» έκανε το πόδι του… κομμάτια και λύγισε την ώρα που δεχόταν τις πρώτες βοήθειες, με συμπαίκτες και αντιπάλους να μην μπορούν να πιστέψουν το μέγεθος του τραυματισμού.

Ο φρικιαστικός τραυματισμός του Νούρκιτς

Jusef Nurkic leg snaps in half…. prayers up 🙏🏽 pic.twitter.com/WpdgyKC931 — Sports ON Tap (@SONTHighlights) March 26, 2019

Jusuf Nurkic was taken off the court on a stretcher after suffering a lower-leg injury in double OT against the Nets. pic.twitter.com/WjMZeQu2Uq — SportsCenter (@SportsCenter) March 26, 2019

Στο πλευρό του το NBA

Ο τραυματισμός του Νούρκιτς προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο και παίκτες από όλες τις ομάδες του NBA, έσπευσαν να προσευχθηούν και να στείλουν τη συμπαράστασή τους στον άτυχο Βόσνιο αθλητή. Ο Μπλέικ Γκρίφιν, ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, ο Λούκα Ντόντσιτς, ο Πάου Γκασόλ, ο Καρλ-Άντονι Τάουνς, ο ΝτεΜάρκους Κάζινς και πολλοί ακόμη έγραψαν για αυτόν στο twitter.

Nurkic🙏🏿 — DeMarcus Cousins (@boogiecousins) March 26, 2019

get well soon big fella @bosnianbeast27 — Blake Griffin (@blakegriffin23) March 26, 2019

Man!! Prayers to Nurkic…🙏🏾 — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) March 26, 2019

Nurkic🙏🙏 — Evan Fournier (@EvanFourmizz) March 26, 2019

Prayers out to @bosnianbeast27 🙏🏾 — andrew wiggins (@22wiggins) March 26, 2019

Best wishes @bosnianbeast27. Stay strong and come back even stronger. #NBAFamily 🙏🏼 — Pau Gasol (@paugasol) March 26, 2019

Praying for you hard right now Nurkic, Gods got you! 🙏🏾🙏🏾🙏🏾 — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) March 26, 2019