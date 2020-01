Σοκαριστικό video με πρώην παίκτη του NBA να δέχεται “άγρια” επίθεση!

Αποτροπιασμό προκαλεί το video που ήρθε στη δημοσιότητα και απεικονίζει πρώην αστέρα του ΝΒΑ να δέχεται επίθεση με γροθιές και κλωτσιές, ενώ είναι πεσμένος σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Ο Ντελόντε Γουέστ, νούμερο 24 του draft το 2004, με καριέρα σε Μπόστον Σέλτικς και Κλίβελαντ Καβαλίερς μεταξύ άλλων, ζει ως άστεγος στην Ουάσινγκτον εδώ και κάποια χρόνια.

Ο Γουεστ, που έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή, αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2015, μόλις στα 31 του χρόνια και από τότε η ζωή του φαίνεται πως έχει πάρει τον… κατήφορο. Στο video διακρίνεται να δέχεται επίθεση με πολλαπλά χτυπήματα στη μέση του δρόμου, ενώ λίγο αργότερα, όταν κάποιος τον πλησίασε και προσπάθησε να του μιλήσει -βιντεοσκοπώντας το γεγονός- ο πρώην NBAer φαίνεται σε άθλια κατάσταση να μιλάει για κάποιον που τον απείλησε με όπλο.

Σημειώνουμε ότι ο Γουέστ είχε μπλεξίματα με το νόμο το 2009 για παράνομη οπλοκατοχή, με αποτέλεσμα από τότε να επιτηρείται με ηλεκτρονικό βραχιολάκι από τις αμερικανικές αρχές.

Apparently Delonte West was seen getting beat up in the street this Morning. I went to school with him and it’s crazy to see just how his life has gone downhill since the NBA. pic.twitter.com/chm6Sbu9h6

