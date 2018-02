Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε σε ένα ακόμα double double και οδήγησε τους Μπακς στη νίκη στην έδρα των Νικς (103-89).

Ο Αντετοκούνμπο πέτυχε 23 πόντους (10/23δ., 3/6β.), μάζεψε 11 «σκουπίδια», ενώ είχε 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 κοψίματα και 3 λάθη.

The best of #Giannis tonight in NYC:

23 PTS | 11 REB | 6 AST | 2 BLK | 1 STL pic.twitter.com/DCA8IvZuYJ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 7, 2018