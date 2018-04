«Σούπερ πρόταση για Μάικ Τζέιμς ετοιμάζει η Αρμάνι»

Μία άκρως δελεαστική πρόταση είναι εξαιρετικά πιθανό να έχει στα χέρια του τους επόμενους μήνες ο Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο της Αρμάνι Μιλάνο, όπως υποστηρίζει ο ο γνωστός Ισραηλινός δημοσιογράφος, Ντέιβιντ Πικ.

Οι Ιταλοί, οι οποίοι επιθυμούν να παρουσιαστούν αρκετά ανταγωνιστικοί τη νέα σεζόν, ετοιμάζονται να προσφέρουν 2,5 εκατομμύρια δολάρια στον 27χρονο άσο, για συμβόλαιο ως το 2020!

Τον τελευταίο καιρό, βέβαια, κυκλοφορούν κι άλλα ονόματα για την περιφέρεια της Αρμάνι Μιλάνο, με αυτά των Νεμάνια Νέντοβιτς και Αμεντέο Ντέλα Βάλε να ξεχωρίζουν.

Here's another Olimpia Milano target: Sources tell me the Italians are building an offer for Panathinaikos stud Mike James in $2.5M+ range through 2020.

— David Pick (@IAmDPick) April 6, 2018