Αυτό το παιδί έχει… τρελάνει κόσμο! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μια «διαστημική» εμφάνιση κόντρα στους Νάγκετς, αλλά οι Μιλγουόκι Μπακς δεν κατάφεραν να πάρουν την εντός έδρας νίκη από τους Νάγκετς (134-123).

Ο 23χρονος Αντετοκούνμπο έκανε τριπλ-νταμπλ (το 9ο της καριέρας του), λίγο πριν πάει στο All Star Game (τα ξημερώματα της Δευτέρας), αλλά… πάλευε μόνος του κόντρα στους Νάγκετς.

Ο «Greek freak» κατάφερε να πετύχει 36 πόντους (13/19δ., 1/2τρ., 7/12β.), να μαζέψει 11 ριμπάουντ, και να δώσει 13 ασίστ. Επίσης, στα 39 λεπτά που αγωνίστηκε είχε 3 κοψίματα, ενώ είχε και 6 λάθη.

#Giannis is your new franchise leader in triple-doubles as he passes @kaj33 tonight!! #FearTheDeer pic.twitter.com/Akm6ag7k1q

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 16, 2018