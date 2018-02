H Φέργκι ερμήνευσε με έναν ιδιαίτερο -και για αρκετούς απογοητευτικό- τρόπο τον ύμνο των ΗΠΑ, πριν την έναρξη του All Star Game. Κάποιοι, δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα γέλια τους…

Η Φέργκι δεν συγκέντρωσε τα βλέμματα μόνο για την εντυπωσιακή της παρουσία, κατά την ερμηνεία του ύμνου των ΗΠΑ στο All Star Game.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια θέλησε να κάνει το… κάτι παραπάνω με την ερμηνεία της, κάτι που δεν άρεσε σε πολλούς.

Τόσο στο γήπεδο του Λος Άντζελες, όσο και στο twitter, αρκετοί ήταν αυτοί που δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα γέλια – εκνευρισμό τους, με την ερμηνεία της Φέργκι.

Πρώτος απ’ όλους, ο Ντέιμον Γκριν. Ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τον παίκτη των Γουόριορς να γελάει με την ερμηνεία της Φέργκι.