Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμμετείχε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο δεύτερο All Star Gameτης καριέρας του.

Ο Κέβιν Χαρτ ανέλαβε να παρουσιάσει τους παίκτες των ομάδων πριν την έναρξη της… γιορτής του NBA στο Λος Άντζελες. Όταν όμως έφτασε η στιγμή να προφέρει το επώνυμο του Αντετοκούνμπο… τα πράγματα έγιναν δύσκολα.

Αν και ισχυρίστηκε πως έκανε πρόβες για να το καταφέρει, ο Κέβιν Χαρτ δεν μπόρεσε να πει «Αντετοκούνμπο».

«Στη δεύτερη συνεχή παρουσία του σε All Star Game… το επώνυμό του μπορεί να κάνει την ανάσα σου να μυρίσει και το στόμα σου να στεγνώσει. Όμως μην ανησυχείτε, το έχω κάνει πρόβα… Μιλάω για τον Greek Freak. Τον Γιάννη… δεν μπορώ να το πω τελικά»

“His last name can make your breath stink and your mouth dry.” @kevinhart4real introduces @giannis_an34 at #NBAAllStar pic.twitter.com/0zuikn6BeP

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 19, 2018