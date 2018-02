ΦΩΤΟ eurokinissi

Σαν το παλιό καλό κρασί! Οι All Time Stars έδειξαν πως η... τέχνη δεν ξεχνιέται, μοίρασαν θέαμα και διέλυσαν τους Rising Stars με 108-92, στην πρώτη ημέρα του All Star Game που φιλοξενείται στην Πάτρα. MVP ο Παπαλουκάς

Η εμπειρία νίκησε τα νιάτα. Όχι απλά τα νίκησε, αλλά τα… διέλυσε. To λαμπρό παρελθόν συναντήθηκε με το ελπιδοφόρο μέλλον του ελληνικού μπάσκετ και του έδωσε ένα “μάθημα”.

Οι θρύλοι του παρελθόντος, All Time Stars, απέδειξαν ότι “ο παλιός είναι αλλιώς” νικώντας τους Rising Stars me 108-92, κατά την πρώτη ημέρα του All Star Game που φιλοξενείται στην Πάτρα.

Η πρώτη περίοδος κύλησε με τις ομάδες να συμβαδίζουν και τους Rising Stars να παίρνουν μικρό προβάδισμα (30-27) όμως στη δεύτερη οι All Time Stars άρχισαν να… κεφαλαιοποιούν την εμπειρία τους. Μετά από έξι μόνο λεπτά ξέφυγαν με 16 πόντους (36-52) και ήταν μπροστά στο ημίχρονο με 59-44 έχοντας 9/16 τρίποντα!

Οι δύο ομάδες είχαν διάθεση για θέαμα και το προσέφεραν με ωραίες ασίστ, αρκετούς αιφνιδιασμούς και καλό ρυθμό. Στο φινάλε της τρίτης περιόδου, οι All Time Stars είχαν “τελειώσει” ουσιαστικά τη νίκη, προηγούμενοι με 89-67. Το τελικό 108-92 μικρή σημασία είχε μπροστά στη χαρά που έδωσαν στο κοινό της Πάτρας αλλά και όλης της χώρας μέσω της ΕΡΤ, οι σταρ του παρελθόντος και του μέλλοντος.

MVP του αγώνα αναδείχτηκε ο Θοδωρής Παπαλουκάς που είχε 15 πόντους, δύο ριμπάουντ και πέντε ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 30-27, 44-59, 67-89, 92-108.

Rising Stars (Μ.Γιατράς – Γ.Καστρίτης): Κώττας 2, Φλιώνης 3 (1), Χαραλαμπόπουλος 6 (2), Μουράτος 9, Μήτογλου 23 (1), Λούντζης 7 (1), Κόνιαρης, Καρράς 5, Σκούφης 6 (2), Μπιλλής, Χρηστίδης 18 (4). Σκουλίδας 11 (3), Τσαλμπούρης 10 (1)

All Time Stars (Μπ.Πρέλεβιτς – Τ.Πετρόπουλος): Παπαλουκάς 15 (1), Φώτσης 3 (1), Διαμαντίδης 6 (2), Παπαδόπουλος 10, Βούκσεβιτς 9 (3), Γιαννούλης 10, Αργυρόπουλος 5 (1), Χαραλαμπίδης 3 (1), Παπανικολάου 5 (1), Ντικούδης 10, Τσαρτσαρής 8, Κακιούζης 2, Βετούλας 3 (1), Χατζής 8 (2), Ρεντζιάς 2, Αλβέρτης 13 (3).

Ο Κόνιαρης προκρίθηκε στον διαγωνισμό τριπόντων

Ο Αντώνης Κόνιαρης ήταν ο νικητής του διαγωνισμού τριπόντων Νέων, στο «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας, στο All Star Game 2018. O πόιντ γκαρντ του ΠΑΟΚ προκρίθηκε στο διαγωνισμό τριπόντων των ανδρών που θα διεξαχθεί την Κυριακή (11/2). Ο συναγωνισμός ήταν μεγάλος στον προκριματικό γύρο, με τον Κόνιαρη να συγκεντρώνει 19 βαθμούς, ενώ 16 είχε ο Ανδρέας Σκούφης. Στον τελικό, όμως ο Κόνιαρης επιβεβαίωσε πως είχε πιο «ζεστό χέρι» από τον αντίπαλό του.

Την Κυριακή, θα βρει απέναντί του τους Βαγγέλη Σακελλαρίου (Πανιώνιος), Λάνγκστον Χολ (Προμηθέας), Θάντους ΜακΦάντεν (Κύμη), Νώντα Παπαντωνίου (Γυμναστικός Λάρισας Φάρος), Κίκι Κλαρκ (Περιστέρι Α2) και Τόνι Μέιερ (Λαύριο)

Ο Τσαλμπούρης προκρίθηκε στον διαγωνισμό καρφωμάτων

Ο Γιώργος Τσαλμπούρης εξασφάλισε την πρόκριση στο διαγωνισμό καρφωμάτων των ανδρών (Κυριακή, 11/2) με το απόλυτο «10» και από τους 5 κριτές (!), συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία στον αντίστοιχο διαγωνισμό των νέων στο All Star Game 2018.

Ο σέντερ του Κολοσσού Ρόδου νίκησε τον Κωνσταντίνο Μήτογλου στον τελικό για ένα βαθμό, μετά από εντυπωσιακά καρφώματα. Στα προκριματικά, εξαιρουμένου του Τσαλμπούρη που είχε 50 βαθμούς, οι υπόλοιποι 3 διαγωνιζόμενοι (Μήτογλου, Σκουλίδας και Φώτσης) συγκέντρωσαν από 49 βαθμούς!

Οι κριτές αποφάσισαν να διεκδικήσει ο Μήτογλου την πρόκριση στον τελικό με τον Τσαλμπούρη και εν τέλει νικητής ήταν ο ψηλός του Κολοσσού.

Αντίπαλοι του Τσαλμπούρη στον διαγωνισμό καρφωμάτων της Κυριακής (11/2) θα είναι οι: Οκτάβιους Έλις (Προμηθέας Πατρών), Τζαχίν Κάρσον (Κόροιβος Αμαλιάδας), Αντουέιν Ουίγγινς (Λαύριο), Μάικλ Κάιζερ (Κύμη), Στέφαν Μούντι (Ρέθυμνο Cretan Kings), Παναγιώτης Φιλιππάκος (Παπάγου Α2)