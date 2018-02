Τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της αναμέτρησης με 26 πόντους (7/13 τρίποντα), τέσσερα ριμπάουντ, έξι ασίστ και ένα κλέψιμο σε 21 λεπτά, πήρε ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Πρώτος σκόρερ των νικητών αναδείχθηκε ο Μπάντι Χιλντ με 29 πόντους, ενώ 21 είχε ο Τζαμάλ Μάρεϊ. Στην αντίπερα όχθη, ο Τζέιλεν Μπράουν είχε 35 πόντους (10 ριμπάουντ) και ο Κάιλ Κούζμα 20 πόντους (επτά ριμπάουντ).

Jaylen Brown jams it with his left!#KickstartRisingStars

📺: @NBAonTNT pic.twitter.com/bu0l2KfBTm

