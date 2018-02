Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «μοιράζει» αρκετές τάπες στα παιχνίδια των Μιλγουόκι Μπακς. Το ίδιο έκανε και στο All Star Game!

Αν και τα πράγματα στη «γιορτή» του ΝΒΑ είναι πιο… χαλαρά, ο Αντετοκούνμπο δεν έβαλε στην άκρη τα αμυντικά στοιχεία του παιχνιδιού του και έκανε μια απίστευτη τάπα.

Ο Γουόκερ πήγε μέσα στη… χαρά για να καρφώσει, αλλά ο «Greek freak» -με ένα εκπληκτικό άλμα- πήδηξε και του «έκλεισε τα φώτα».

The freakiest goaltend you'll see in #NBAAllStar… 😳#Giannis pic.twitter.com/Kgoa4XJZIy

— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 19, 2018