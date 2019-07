Στη Euroleague η Βίρτους Μπολόνια! «Κλεισμένη» η Wild Card λένε οι Ιταλοί

Μετά την κατάκτηση του περσινού Champions League, φαίνεται ότι έχει ανοίξει η… όρεξη των ανθρώπων της Βίρτους Μπολόνια, για συμμετοχή και στο καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης.

Η ιταλική ομάδα θα αγωνιστεί φέτος στο Eurocap και έχει ήδη «εκτοξεύσει» το μπάτζετ της στα 15 εκατ. ευρώ, κάνοντας το μεγάλο «μπαμ» με την απόκτηση του Μίλος Τεόντοσιτς για τα επόμενα τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τη Gazzetta delo Sport όμως, έχει ήδη εξασφαλίσει και μία θέση στη Euroleague ήδη από τη σεζόν 2020-21, αφού υπάρχει συμφωνία με τον Τζόρντι Μπερτομέου για τη Wild Card, που φέτος δόθηκε στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Virtus Bologna has already “booked” a wild card for the EuroLeague season 2020-2021, according to La Gazzetta dello Sport.

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 31, 2019