Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος δεν έχει βρει ακόμα τη νέα του μπασκετική “στέγη”, μετά και το “διαζύγιο” που είχε με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Έτσι, ο Έλληνας κόουτς έχει… χρόνο να παρακολουθήσει τις προπονήσεις άλλων ομάδων και να διευρύνει τις γνώσεις του, επιλέγοντας να πάει στο top επίπεδο.

Ο Σφαιρόπουλος βρέθηκε στην προπόνηση των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, κάτι που αποκαλύπτεται και από το ποστάρισμα του βοηθού προπονητή της ομάδας του NBA, Ντάρκο Ραϊάκοβιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός ανέβασε στο twitter μία φωτογραφία από τη συνάντηση που είχε με τον Σφαιρόπουλο, σχολιάζοντας: “Είναι πολύ ευχάριστο που ο Γιάννης Σφαιρόπουλος βρίσκεται στην Οκλαχόμα. Ήταν μια μοναδική ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και να μιλήσουμε για το μπάσκετ, αλλά και τη ζωή γενικότερα. Ανυπομονώ να σε δω σύντομα στο τιμόνι κάποιας κορυφαίας ομάδας στην Ευρώπη”.

Great to have Ioannis Sfairopoulos in OKC. Unique opportunity to exchange ideas and talk basketball and life. Looking forward to see you soon at the helm of one of the top teams in Europe. #Olympiakos #Euroleague pic.twitter.com/MVvGbui35u

— Darko Rajakovic (@DRajakovic) October 1, 2018