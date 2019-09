Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο η Αυστραλία με… ελληνική βοήθεια!

Η Αυστραλία έγινε η πρώτη ομάδα από το Μουντομπάσκετ της Κίνας που εξασφάλισε την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο.

Μουντομπάσκετ 2019: Η Αυστραλία την πρωτιά! «Λύγισε» τη Λιθουανία – video

Μετά από ένα συναρπαστικό ματς, νίκησε 87-82 τη Λιθουανία. Τα «καγκουρό» κατέλαβαν την πρώτη θέση του 8ου ομίλου στην Α΄ φάση, προκρίθηκαν στους “16” της διοργάνωσης και… σφράγισαν το εισιτήριο που δικαιούταν η ήπειρος της Ωκεανίας.

Η Αυστραλία συνεχίζει στην επόμενη φάση του Μουντομπάσκετ 2019 και θα τερματίσει πιο ψηλά από τη Νέα Ζηλανδία, η οποία ηττήθηκε από την Ελλάδα και αποχαιρέτησε το τουρνουά της Κίνας.

BOOMERS | OLYMPIC BOUND.

Adding to a fantastic night for Australian basketball, the Boomers have officially qualified for the 2020 Tokyo @Olympics with Greece defeating New Zealand.

But first, there's work to be done in China.#GoBoomers #AustraliaGotGame #FIBAWC

— Basketball Australia (@BasketballAus) September 5, 2019