Το «The Last Dance» έφερε στην… επιφάνεια την τεράστια κόντρα των Σικάγο Νπουλς του Μάικλ Τζόρνταν με τους Ντιτρόιτ Πίστονς του Αϊζάια Τόμας. Ο τότε ηγέτης των «bad boys»… σφάζει με το γάντι τον «M.J.» με κάθε ευκαιρία.

Ο Αϊζάια Τόμας μίλησε σε εκπομπή για την κόντρα του με τον Μάικλ Τζόρνταν και προσπάθησε για μια ακόμα να.. βγει από πάνω σε αυτή την μπασκετική κόντρα.

Ο παλιός ηγέτης των Ντιτρόιτ Πίστονς έριξε το… φαρμακερό του βέλος προς την μεριά του Τζόρνταν, “Θέλω να πάρω τάιμ-άουτ σε αυτή την κόντρα. Αλήθεια δεν πάλευα μαζί του” είπε αρχικά ο Τόμας, πριν ρίξει το «καρφί» του.

“Νικούσα συνέχεια, ή σχεδόν πάντα, γιατί να είμαι εδώ εκνευρισμένος μαζί του; Σίγουρα είμαστε όλοι ανταγωνιστικοί, έχουμε παίξει διάφορα αθλήματα και το σκεφτόμαστε αυτό. Συνήθως όμως αυτός που νικάει όλες τις φορές, ή έστω τις περισσότερες φορές, δεν είναι εκνευρισμένος με κανέναν. Είναι χαρούμενος!”

Να αναφέρουμε πως οι Πίστονς απέκλεισαν τους Μπουλς τρεις σερί χρονιές στα πλέι οφ του ΝΒΑ (1988, 1989, 1990), με του «Ταύρους» να «σκουπίζουν» τους… εχθρούς τους στα πλέι οφ του 1991. Σε αγώνες κανονικής περιόδου, οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν συνολικά 43 φορές, με τον Αϊζάια Τόμας να έχει προβάδισμα στις νίκες επί του Μάικλ Τζόρνταν (24-19).

.@IsiahThomas explains why he doesn’t have a feud with MJ



“I’mma call a timeout on the feud because really I wasn’t fighting him. I was winning all the time so why am I mad at him?” pic.twitter.com/UKwwrSiiia