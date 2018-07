Συγγενής Χάνεϊκατ: «Δεν πυροβόλησε τους αστυνομικούς – Θα μπορούσαν να τον σώσουν»

Ο χαμός του Τάιλερ Χάνεϊκατ συνεχίζει να συγκλονίζει την κοινή γνώμη ειδικά στην Ευρώπη και το Ισραήλ, αφού ο παίκτης ήταν από τους κορυφαίους της Euroleague και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο θάνατός του θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με γνωστό Ισραηλινό δημοσιογράφο, ένα μέλος της οικογένειας του Αμερικανού, ανέφερε ότι ο παίκτης ουδέποτε πυροβόλησε ενάντια της αστυνομίας, η οποία και θα μπορούσε να τον σώσει, αν επενέβαινε νωρίτερα.

«Ήρθε από την Ρωσία σε κακή διάθεση. Δεν υπάρχει περίπτωση να πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών. Αυτό που άκουσαν ήταν ο θόρυβος του πυροβολισμού εναντίον του, όχι εναντίον των αστυνομικών. Αυτοί περίμεναν για ώρες μέχρι να μπουν στο σπίτι. Θα μπορούσαν να τον σώσουν», ανέφερε το συγγενικό πρόσωπο του Χάνεϊκατ, σύμφωνα με τον Ρόι Κόεν.

One of Tyler Honeycutt's family members: "He came back from Russia in a bad mood. There's no way He was shooting at the cops. The gun shot that they heard was him shooting himself, not at them. They waited for hours untill they came inside. Maybe they could have save him"

— Roi Cohen (@RoiCohen99) July 8, 2018