Συγκινεί ο Μαρκ Γκασόλ! «Για μένα, αυτοί είναι 19 ήρωες»

Ο Μαρκ Γκασόλ θέλησε να μιλήσει για τη ΜΚΟ “Open Arms”. Το ισπανικό σκάφος της Οργάνωσης παραμένει εδώ και δέκα μέρες στα ανοικτά της Λαμπεντούζα, περιμένοντας άδεια να πλησιάσει σε ευρωπαϊκό λιμάνι, για να αποβιβαστούν οι περίπου 160 μετανάστες που έσωσε.

“Θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα υποστήριξης στους 19 γενναίους, που βρίσκονται στο “Open Arms, οι οποίοι για μένα είναι ήρωες”. Με 121 άτομα ήδη στο σκάφος, είχαν το θάρρος να σώσουν ακόμη 39. Υπάρχουν περισσότερα από 30 παιδιά ανάμεσά τους”, είπε αρχικά ο Μαρκ Γκασόλ για να προσθέσει

“Η κατάσταση είναι απελπιστική. Ελπίζω και θα ήθελα να βρεθεί λύση στο πρόβλημα, επειδή είναι άνθρωποι. Παρακαλώ, ζητήστε μια λύση. Είναι ζήτημα σεβασμού”.

Από το περασμένο καλοκαίρι, ο Μαρκ Γκασόλ είναι μέλος της ΜΚΟ “Proactiva Open Arms”. Μάλιστα, συμμετείχε και ο ίδιος σε επιχείρηση διάσωσης μιας γυναίκας από το Καμερούν στη Μεσόγειο (ΦΩΤΟ).

“Όλες οι νίκες με τους Μέμφις Γκρίζλις δεν είναι τίποτα μπροστά στο να δίνεις ένα χέρι για την αντιμετώπιση της καθημερινής τραγωδίας των χιλιάδων μεταναστών που διακινδυνεύουν και συχνά χάνουν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τη δυστυχία”, είχε δηλώσει ο Ισπανός σέντερ.

Frustration, anger, and helplessness. It’s unbelievable how so many vulnerable people are abandoned to their deaths at sea.

Deep admiration for these I call my teammates at this time @openarms_fund pic.twitter.com/TR0KnRsrTE

— Marc Gasol (@MarcGasol) July 17, 2018