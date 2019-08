Συνελήφθη ο Τόμας! Βρήκαν ναρκωτικά στο αυτοκίνητό του

Μετά από μία εκπληκτική σεζόν με τη Σάσαρι στην Ιταλία, ο Ρασόν Τόμας απασχόλησε αρκετές ομάδες της Euroleague, μεταξύ των οποίων και τις ελληνικές, πριν καταλήξει στη σέρβικη Παρτιζάν.

Ο Αμερικανός φόργουορντ όμως φαίνεται ότι το… διασκέδασε υπερβολικά στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των διακοπών του και πλέον είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αστυνομία τον συνέλαβε για κατοχή χαπιών ecstasy, 3,5 γραμμαρίων μαριχουάνας και άλλων ναρκωτικών ουσιών, τα οποία και βρέθηκαν στο αυτοκίνητό του. Ο ίδιος έμεινε ελεύθερος προσωρινά, πληρώνοντας εγγύηση 32.000 ευρώ, αλλά θα πρέπει πλέον να βρεθεί και στο δικαστήριο, κινδυνεύοντας και με σημαντικές ποινές.

Partizan Belgrade forward Rashawn Thomas has been arrested & released from Cooke County Jail after posting $32k bail.

The police officer that stopped the player’s car located two vials of Butane Hash Oil (BHO), several Ecstasy pills and 3.5 grams of marijuana into Thomas’ vehicle

— Emiliano Carchia (@Carchia) August 1, 2019