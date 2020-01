Οι South Bay Lakers επικράτησαν 152-138 των Texas Legends με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να κλείνει με εντυπωσιακό τρόπο το 2019.

Ο 22χρονος σέντερ είχε νέα θετική εμφάνιση με την θυγατρική ομάδα των Λέικερς στην G League, σημειώνοντας 12 πόντους (2/4 βολές, 4/8 δίποντα, 0/1 τρίποντο) και έχοντας 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα, 4 λάθη και 5 φάουλ σε 23 λεπτά.

