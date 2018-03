Έχοντας για κορυφαίο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν των 76ers με 118-110.

Ο Αντετοκούνμπο βοήθησε τους Μπακς να «σπάσουν» το σερί 4 ηττών που είχαν, βοηθώντας τα μέγιστα στη νίκη επί των 76ers.

Ο Αντετοκούνμπο τελείωσε τον αγώνα με 35 πόντους (13/22δ., 1/1τρ., 6/10β.), με 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο, αλλά και 4 λάθη.

The best of Giannis Antetokounmpo in tonight's comeback WIN:

35 PTS | 9 REB | 7 AST | 2 STL | 1 BLK pic.twitter.com/SVZcy6sIXN

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 5, 2018