Τα highlights του Αντετοκούνμπο κόντρα στους Πίστονς – video

Η αναμέτρηση των Μπακς με τους Πίστονς ήταν μια… εύκολη υπόθεση για τα «ελάφια». Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε μόνο 26 λεπτά , σημειώνοντας 15 πόντους (6/10δ., 0/2τρ., 3/4β.) και έχοντας 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο και 5 λάθη.

Τα highlights του Αντετοκούνμπο

Game highlights from Giannis tonight as he dropped 15 points, 8 rebounds and 5 assists!!#FearTheDeer pic.twitter.com/BaN6bztcXX

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 6, 2018