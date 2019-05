Τα συγχαρητήρια του Πιτίνο στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας κι η ειδική αναφορά στον Ιτούδη

Ο Ρικ Πιτίνο συνεχάρη την ΤΣΣΚΑ για την κατάκτηση της Euroleague, κάνοντας ειδική αναφορά στον Δημήτρη Ιτούδη, ο οποίος είχε εξαιρετικό πλάνο στα δύο παιχνίδια των Ρώσων στο Final Four της Βιτόρια.

«Συγχαρητήρια στην ΤΣΣΚΑ που κατέκτησε την Euroleague. Εξαιρετικό coaching από τον Έλληνα Δημήτρη Ιτούδη. Ταπεινός και χαρούμενος στη νίκη. Μπράβο!», ανέφερε στο Twitter ο 66χρονος τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο οποίος, βέβαια, είχε προβλέψει ότι την Euroleague θα την κατακτήσει η Εφές Αναντολού.

Congrats to CSKA in winning the Euroleague championship. Wonderful coaching job by Greek native Dimitris Itoudis. Humble and graceful in Victory. Well done!

— Rick Pitino (@RealPitino) May 20, 2019