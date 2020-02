“Έχουμε κάτι να αποδείξουμε” αναφέρει το χαρακτηριστικό “τιτίβισμα” της εθνικής μπάσκετ των ΗΠΑ. “Ζαλίζουν” τα ονόματα που θα έχει στη διάθεση του ο Γκρεγκ Πόποβιτς, με.. κορυφαίο αυτό του Λεμπρόν Τζέιμς.

Πάνε με τα… μεγάλα όπλα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 για ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο! Τα ονόματα των Λεμπρόν Τζέιμς, Στεφ Κάρι, Καγουάι Λέοναρντ και Κάιρι Ίρβινγκ δεσπόζουν στην αποστολή που ανακοίνωσε η Team USA για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το σχετικό τιτίβισμα, η ομάδα του Γκρεγκ Πόποβιτς έχει κάτι να αποδείξει στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. Θυμίσουμε ότι η Team USA κατέλαβε την 7η θέση στο περσινό Μουντομπάσκετ, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από την Γαλλία.

Μέχρι πάντως να υπάρξει κάποια ανακοίνωση… απόσυρσης, οι 44 παίκτες που αποτελούν την προεπιλογή των ΗΠΑ είναι οι ακόλουθοι:

Μπαμ Αντεμπάγιο (Χιτ), ΛαΜάρκους Όλντριτζ (Σπερς), Χάρισον Μπαρνς (Κινγκς), Μπράντλεϊ Μπιλ (Ουίζαρντς), Ντέβιν Μπούκερ (Σανς), Μάλκολμ Μπρόγκντον (Πέισερς), Τζίμι Μπάτλερ (Χιτ), Μάικ Κόνλεϊ (Τζαζ), Στεφ Κάρι (Ουόριορς), Άντονι Ντέιβις (Λέικερς), ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν (Σπερς), Αντρέ Ντράμοντ (Καβαλίερς), Κέβιν Ντουράντ (Νετς), Πολ Τζορτζ (Κλίπερς), Ντρέιμοντ Γκριν (Ουόριορς), Τζέιμς Χάρντεν (Ρόκετς), Μόντρεζλ Χάρελ (Κλίπερς), Τζο Χάρις (Νετς), Τομπάιας Χάρις (Σίξερς), Γκόρντον Χέιγουορντ (Σέλτικς), Ντουάιτ Χάουαρντ (Λέικερς), Μπράντον Ίνγκραμ (Πέλικανς), Κάιρι Ίρβινγκ (Νετς), ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λέικερς), Κάιλ Κούζμα (Λέικερς), Ντέιμιαν Λίλαρντ (Μπλέιζερς), Μπρουκ Λόπεζ (Μπακς), Κέβιν Λοβ (Καβαλίερς), Κάιλ Λόουρι (Ράπτορς), Τζαβέιλ ΜακΓκι (Λέικερς), Κρις Μίντλετον (Μπακς), Ντόνοβαν Μίτσελ (Τζαζ), Βίκτορ Ολαντίπο (Πέισερς), Κρις Πολ (Θάντερ), Μέισον Πλάμλι (Νάγκετς), Μάρκους Σμαρτ (Σέλτικς), Τζέισον Τέιτουμ (Σέλτικς), Κλέι Τόμπσον (Ουόριορς), Μάιλς Τέρνερ (Πέισερς), Κέμπα Ουόκερ (Σέλτικς), Ράσελ Ουέστμπρουκ (Ρόκετς), Ντέρικ Ουάιτ (Σπερς).

