Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών. Ο Κώστας Κουφός πέρασε την… πόρτα της εξόδου της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη, κάτι που νωρίτερα έκανε ο Ρον Μπέικερ.

Μόνο για μια σεζόν! Ο Κώστας Κουφός δεν κατάφερε να προσφέρει τα προσδοκώμενα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, κάτι που έκανε τους Ρώσους να του δείξουν την… πόρτα τηγς εξόδου.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έκανε χρήση του όρου αποδέσμευσης του 31χρονου Έλληνα σέντερ και πλέον είναι free agent.

Να θυμίσουμε ότι ο Κουφός έχασε μεγάλο μέρος της προετοιμασίας της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και της σεζόν λόγω τραυματισμού. Είχε μόλις 3,7 πόντους και 2,8 ριμπάουντ σε 9:33 στο παρκέ κατά μέσο όρο και συνολικά 17 συμμετοχές στην Euroleague.

Thank you, @kostakoufos! 👏



Our club used the contract option to part ways with center Kosta Koufos.



Koufos decided to debut in European club basketball after 11 years in the NBA with 5 different teams, he signed with CSKA in July of 2019.#CSKAbasket pic.twitter.com/2fcFFTYrNt