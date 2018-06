Η χθεσινή (28/06) συνάντηση του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, Ντέιβιντ Μπλατ, με τους αδερφούς Αγγελόπουλους στο Ισραήλ, φαίνεται ότι έφερε και εξελίξεις σε ό,τι αφορά το ρόστερ της ομάδας για τη νέας σεζόν, αφού σε αυτό δεν θα βρίσκεται τελικά ο Τζαμέλ Μακλίν.

Όπως ανακοίνωσε ο ατζέντης του 30χρονου σέντερ, οι Πειραιώτες αποφάσισαν να μην κάνουν χρήση της οψιόν για τον παίκτη, αναζητώντας κάτι διαφορετικό για τη θέση, στο μετεγγραφικό «παζάρι» του καλοκαιριού.

Έτσι, ο Αμερικανός θα αποτελέσει παρελθόν από το ΣΕΦ, μετά από μόλις ένα χρόνο στην ομάδα και παρά τις εξαιρετικές του εμφανίσεις στους τελικούς της Stoiximan.gr Basket League, κόντρα στον Παναθηναϊκό, κατόπιν της σχετικής εισήγησης του Ντέιβιντ Μπλατ.

Olympiacos has officially opted out of Jamel McLean’s contract, making him available for the 2018-2019 season.

